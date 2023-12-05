مصر بتناديكى.. رسالة مايا مرسى للسيدات لتشجيعهن على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

في إطار استعدادات البلاد للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023، وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، رسالة لتشجيع السيدات على المشاركة والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات، جاء نصها:

"رسالتي النهارده لكل سيدة مصرية وطنية أصيلة.. انزلي وشاركي بصوتك في الانتخابات الرئاسية 2024.

دورك كان عظيم ومشرف.. ورفعتي راس مصر.. وأبهرتى العالم في كل الاستحقاقات الدستورية اللى فاتت.

والنهارده مصر بتناديكى من جديد.. عشان تكملى دورك الوطنى العظيم.

ده حقك.. وحق البلد عليكى.. وصوتك ده هو اللى هيحدد شكل مستقبل بناتك وولادك.. وهو اللى هيحافظ على أمن واستقرار بلدنا الغالية مصر.

ياللا شجعى أسرتك وجيرانك وانزلوا من جديد.

وصّلى صوتك للعالم ..عشان يعرف ازاى الست المصرية هي الظهر والسند لبلدها.

صوتك مهم وبيفرق.. صوتك أمانة.. وبلدك أمانة.. ومصر بيكى أقوى وأجمل".