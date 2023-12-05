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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: مصرع جنديين خلال العملية البرية في غزة اليوم

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين ليرتفع عدد القتلى إلى 5 خلال العمليات البرية في قطاع غزة اليوم.

وأعلنت كتائب القسام قصفها لحشودات قوات الاحتلال قرب مستوطنة "ماغين" برشقة صاروخية.

وفي عملية مشتركة؛ تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفتي (RPG) وقذيفة "الياسين 105" في محور التقدم شرق خان يونس.

كانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت بقذائف "التاندوم" دبابتين صهيونيتين في شارع مشتهى بحي الشجاعية.

وذكرت سرايا القدس، في بيان لها، أنها أيضا استهدفت آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) قرب مخبز العودة في محور التقدم شرق خان يونس.

وأكدت سرايا القدس خوض مجاهديها اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود العدو الصهيوني محيط مسجد أبو دلال في محاور التقدم شرق مدينة خان يونس.

فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية منذ ساعات الصباح الأولى استهداف عدد كبير من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت كتائب القسام إلى استهداف مجاهديها 8 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس، بحانب استهداف دبابة متوغلة شرق خان يونس أيضا بقذيفة ياسين 105.

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