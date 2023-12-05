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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع اتفاقية تعاون لإقامة مجمع صناعي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء

صدى البلد

أعلنت الهيئة الأقتصادية لمنطقة قناة السويس بأنه على هامش فعاليات قمة المناخ COP28 ، وقع  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد الدمرداش، العضو المنتدب لادارة إنجازات، وجيف كاي، مدير عام تشنت جلوبال ، على اتفاقية تعاون استراتيجي، بهدف تطوير، وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل لتكنولوجيا الطاقة الخضراء على مساحة مليونى متر مربع، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المطور الصناعي ، على أن يتم توقيع الاتفاقية الإطارية والانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية خلال عام ٢٠٢٤، وقد تم التوقيع داخل جناح الهيئة بالمنطقة الخضراء.

أوضح وليد جمال الدين أن إنشاء منطقة صناعية حديثة للتكنولوجيا النظيفة يتسق مع جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ملف الاقتصاد الأخضر ويتفق مع رؤية مصر في ملف الطاقة، كما أكد على سعادته بهذا المشروع الذي يحقق واحدة من أهم القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما شهد وليد جمال الدين عدد من التوقيعات، أولها توقيع اتفاق مشروع توريد كهرباء مولدة من مصادر طاقة شمسية قدرة 7 ميجا لصالح مشروع جوشى الصينى بالسخنة، تسند بمقتضاه شركة جوشي مشروع محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بمصنعها لتحالف إنجازات وادارة CHINT Global.

كما شهد وليد جمال الدين توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بين مشروع السويدي للتنمية الصناعية، وجوشي الصينية في إنتاج "الفايبر جلاس" لإنشاء امتداد للمصنع الحالي داخل مشروع "إندستريا السخنة"، وقد قام بالتوقيع من الجانبين المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لادارة السويدي للتنمية الصناعية، وما شينياو، نائب المدير العام لادارة جوشي مصر، ويستهدف التعاون بين الجانبين إنشاء مجمع صناعي على مساحة 60 ألف متر مربع، كامتداد للمصنع الحالي للمنتجات المستدامة الصديقة للبيئة الذي يتكون من 4 خطوط إنتاج، بتكلفة استثمارية 920 مليون دولار، وطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنويًّا؛ حيث تستثمر جوشي نحو 8 ملايين دولار مستفيدة من الحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشهد أيضاً توقيع عقد تخصيص قطعة أرض صناعية بين السويدي للتنمية الصناعية و فيوتشرفيرت المملوكة لمشروع شرقية هولدينج ليمتد بالإمارات العربية المتحدة، وذلك لإنتاج مواد المغذيات الزراعية على مساحة 127 ألف متر مربع داخل "السخنة360”، يستهدف التعاون بين الطرفين استثمار شركة فيوتشرفيرت مصر ما يصل إلى 50 مليون دولار للمرحلتين الأولى والثانية، لإنتاج مغذيات زراعية بطاقة 300 ألف طن في المرحلة الأولى.

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