يا ترى الدور على مين.. أحمد الطيب ينتقد بشدة المعلقين

وجه أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير انتقادا للمعلقين الذين ينتقدون الحكام والمنظومة بعد كل هزيمة للأهلي.



وكتب عبر حسابه علي فيسبوك :" كلما سقط الأهلى اتشعبط فى المعلقين، بعد محمود بكر وأحمد الطيب وحاتم بطيشة وعصام الشوالى وأخيراً على محمد على يا ترى الدور على مين لو فاز الأهلى برافو الخطيب لو خسر الأهلى يبقى كولر. فاشل و الحكام ولجنة المسابقات والإرهاق ضدنا حتى الممثلين المنتهية صلاحيتهم وعيال السوشيال ميديا دخلوا فى اللعبة وهاجموا المعلق على محمد على وأحدث اتهام هو لماذا جمهور الزمالك معاه أعلام النادى فى المدرجات والأهلى لا تخيلوا وصلت لإيه ؟ ".





واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري ‏أبطال إفريقيا‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقيةفقرات المران في ‏الملعب.



وشهد المران انتظام الثلاثي أنتوني موديست وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو في التدريبات الجماعية بصورةكاملة‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقيةفقرات المران في ‏الملعب