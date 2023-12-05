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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد القمة الخليجية.. بن زايد يشيد بدور مصر وقطر في الوصول لهدنة بغزة

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

أعرب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تقديره الجهود التي قامت بها قطر مع مصر والولايات المتحدة في الوصول إلى هدنة مؤقتة بغزة والإفراج عن المحتجزين.

وجاء ذلك عقب مشاركته اليوم في القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة.

وقال الشيخ محمد بن زايد، "شاركت اليوم في القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة، وأشكر أخي تميم بن حمد آل ثاني على دعوته الكريمة"؛ مشيرا إلى أن نهج دولة الامارات منذ عهد الشيخ زايد، رحمه الله، دعم العمل الخليجي المشترك كونه السبيل لتحقيق مصالح دول المنطقة وشعوبها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة، والإسهام في ترسيخ أسس الاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي".

وأشار إلى أن: "الإمارات عملت مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين من أجل تفادي توسع الصراع بين فلسطين وإسرائيل ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين بجانب إيجاد أفق للسلام الشامل".

وأكد رئيس دولة الإمارات على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع"تاريخ الصراع أثبت أن تكرار التصعيد والمواجهات لا يمكن إيقافه دون أفق سياسي وحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد"نأسف لعدم استمرار الهدنة في غزة فإننا نشجع استمرار الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار"

وقد أكد البيان الختامي للقمة الخليجية، التي عقدت في العاصمة القطرية اليوم الثلاثاء، على ثبات الموقف جاه القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وحل الدولتين وعلى أهمية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفع معاناة سكان غزة.

وحذر قادة دول مجلس التعاون من مخاطر توسع المواجهات إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط مالم يتوقف العدوان الإسرائيلي؛ مؤكدا أنه سيكون هناك عواقب وخيمة.

كما ناشد البيان الختامي بضرورة بدخل المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، ومطالبا بإنهاء الاحتلال ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967م.

 

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