أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن القندوسي نهاية الموسم

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن طلب كولر المدير الفني للنادي الأهلي بعودة أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباتر نهاية الموسم الحالي.





وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"خاص | كولر يطلب عودة القندوسي نهاية الموسم الحالي وعدم تجديد إعارته".





واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزدادالجزائري في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري ‏أبطال إفريقيا‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقيةفقرات المران في ‏الملعب.





وشهد المران انتظام الثلاثي أنتوني موديست وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو في التدريبات الجماعية بصورةكاملة‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقيةفقرات المران في ‏الملعب