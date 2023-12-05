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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقرير دولى: توقعات مبهرة لعام 2024 في مجال التكنولوجيا الذكية

صدى البلد

كشف برنامج TechnoVision المقدم من شركة كابجيميني، التي تعد أحد أكبر الشركات في العالم العاملة في مجالات خدمات تكنولوجيا، اليوم عن أهم خمس اتجاهات تقنية متوقعة لعام 2024.

ويتناول البرنامج التقنيات الناشئة التي من المتوقع أن تشهد تطورًا ملحوظًا خلال العام المقبل، بعد أن تصدرت في العام الحالي، تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المشهد العالمي واشتهرت في النقاشات العامة والقطاع التجاري، حيث تم رفع التوقعات بقدرة التكنولوجيا على تعزيز التقدم في الأعمال والمجتمعات.

وبالرغم من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيظل محط اهتمام في العام المقبل، إلا أن هناك تقنيات رئيسية أخرى من المتوقع أن تظهر في الساحة خلال عام 2024، لتسهم في حل التحديات الراهنة التي تواجه الشركات والمجتمعات والبيئة.

وأكد باسكال برير، الرئيس التنفيذي للابتكار وعضو اللجنة التنفيذية بالشركة أنه لا يمكن لأي شخص يتابع الأخبار في الأشهر الأخيرة أن يتجاهل الأثر الهائل الذي تركته التكنولوجيا.

وأضاف برير أن الشركة تراقب يوميًا المشهد التكنولوجي وتسعى للاستفادة من الابتكارات لصالح عملائها وتوقع المستجدات التكنولوجية الجديدة.

وأشار أيضًا إلى أنه يجب أن نترقب الاختراقات التكنولوجية في مجالات أخرى مثل أشباه الموصلات والتشفير ما بعد الكمي وتقنيات البطاريات واستكشاف الفضاء، حيث ستسهم جميعها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

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