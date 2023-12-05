قرار ناري من الأهلي بشأن المستبعدين من كأس العالم للأندية

حذر خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، اللاعبين الذين استبعدوا من قائمة كأس العالم للأندية من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم بسبب قرار استبعادهم من الجهاز الفني للبطولة.

وكتب احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "خاص | خالد بيبو يحذر مستبعدي الأهلي من قائمة المونديال من السوشيال ميديا"

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي يوم 11 من ديسمبر الجاري على متن طائرة خاصة، ويلعب الفريق أول مباراة له يوم 15 من الشهر ذاته، مع الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.