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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكونجرس الأمريكي يكشف مفاجأة بشأن موعد عزل بايدن

جو بايدن
جو بايدن

قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان، إن المجلس سيقرر في النصف الأول من عام 2024 ما إذا كان سيوجه اتهامات للرئيس الأمريكي، جو بايدن، كجزء من إجراءات العزل.

وأضاف جوردان، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، "نعتزم التحدث مع الشهود القلائل، لكننا نريد أن نفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن الغرفة تتوقع مقابلة اثنين من الشهود في ديسمبر ونفس العدد في يناير.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "خطوة ضرورية" بسبب عرقلة البيت الأبيض للتحقيق في مخالفات مزعومة ارتكبها أفراد من عائلته.

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وحسب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال جونسون، حول عزل بايدن: "كانت هذه خطوة ضرورية.. بسبب عرقلة البيت الأبيض للتحقيق في مخالفات مزعومة ارتكبها أفراد من عائلته”.

وأضاف جونسون أن عددًا من اللجان القضائية تقوم بعمل رائع في العثور على أدلة على ارتكاب مخالفات بين عائلة بايدن.

مجلس النواب الأمريكي جو بايدن بايدن عزل بايدن

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