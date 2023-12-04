بيان عاجل من الكونجرس الأمريكي بشأن تورط بايدن في صفقات مشبوهة

قالت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الإثنين، إن الرئيس جو بايدن، تلقى مبالغ شهرية من المال من شركة نجله هانتر.

وتجري اللجنة التي يسيطر عليها الجمهوريين تحقيقا لإثبات تورط الرئيس الأمريكي في عمليات تجارية لأقاربه، وسط مزاعم بأنهم استخدموا اسمه لتسهيل العمليات التجارية في جميع أنحاء العالم.

وقالت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي في بيان صحفي: “اليوم، أصدر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، سجلات مصرفية تظهر أن الكيان التجاري لهانتر بايدن، Owasco PC، قدم مدفوعات شهرية مباشرة إلى جو بايدن”.

وأوضحت اللجنة أن “شركة Owasco PC، بدورها، تلقت أموالا من شركات مرتبطة بالدولة الصينية وأشخاص وشركات أجنبية أخرى”.

وأكدت أن “المدفوعات إلى جو بايدن من حساب شركة Owasco PC تظهر أن الرئيس، على عكس تصريحاته الخاصة، عرف وشارك واستفاد من العلاقات التجارية لأقاربه في الخارج”.