سيناتور أمريكي: العالم يشتعل حال بقاء بايدن في منصبه لولاية ثانية

قال السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، إنه إذا بقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منصبه لولاية ثانية، فسيشتعل العالم.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال جراهام، إن سلف بايدن ومنافسه في الانتخابات المقبلة، دونالد ترامب، أكثر فعالية كرئيس للولايات المتحدة.

وأضاف: “أتفهم لماذا لا يحب الناس أحيانًا ما يفعله ويقوله ترامب، لكن من حيث الأفعال والنتائج، كان أفضل بكثير من بايدن”.

وقال جراهام: “إذا كان لدينا أربع سنوات أخرى من رئاسة بايدن، فلن نعترف بأمريكا وسيكون العالم مشتعلًا حقًا”.

وأمس، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن عزل بايدن خطوة ضرورية بسبب عرقلة البيت الأبيض التحقيق في جرائم مزعومة ارتكبها أفراد من عائلة الزعيم الأمريكي.

وأكد أن عددًا من اللجان القضائية تقوم بقدر كبير من العمل للعثور على المخالفات بين عائلة بايدن، لكن الإدارة تمنعها وتخفي آلاف الوثائق من الأدلة.