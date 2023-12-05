سكوت تروست ولازينا كوني.. يواصلان الورش الفنية بـ"أيام قرطاج المسرحية"

تتواصل فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية، في دورته الـ24 المقامة حاليا وتستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، برئاسة الفنان د.معز مرابط، حيث يشهد اليوم الرابع للفعاليات، استمرار الورش الفنية والتدريبية، التي يشارك فيها عدد كبير من المتدربين، سواء في ورشة "فن الرقص" أو ورشة "تدريب الممثلين"، أو ورشة "سكوت تروست" بعنوان "طريقة مايسنر في فن التمثيل".

وتقام ورشة "فن الرقص" بإدارة لازينا كوني من مالي بالتعاون مع مشروع "دريمز شباب" (تونس) بمسرح بي أكتور.

وينظم المهرجان، "ماستر كلاس" "تدريب الممثلين" بقيادة إكاترينا غرانيتوفا لافروفسكايا في المعهد العالي للفنون الدرامية، وتتمحور الورشة حول استغلال التكنولوجيا الحديثة (الفي آر) في مجال فنون الفرجة بالتوازي مع عرض CLASH-Résurrection الرقمي، وتسلط الورشة الضوء على الترميز في الواقع الافتراضي ودراماتورجيا الفضاء المسرحي باستعمال (الفي آر) وتنوّع التعبيرات التي يتيحها هذا المجال.

وتنقسم الورشة إلى مجموعتين ويشارك فيها فنانون محترفون مهتمون بالتحوّل الرقمي في فنون الفرجة لتبادل الخبرات والأفكار بتأطير "boat people projekt" تهتم المجموعة الأولى بعنصر الترميز ويشرف عليه مارتان ويسنوسكي بينما تهتم الثانية بفن (الفي آر) بإشراف رايمار ونينا دي لا شوفالري، وتهتم الورشتان بتقديم المعطيات الأساسية (باللغة الانقليزية) في المجالين على امتداد يومين مع إمكانية استقبال 30 مشاركا بمعدل 15 مشاركا في الورشة.

طريقة "مايسنر في فن التمثيل" تأطير "سكوت تروست" وهو فنان عالمي يعتبر من أهم مدربي فن التمثيل في العالم. يشغل سكوت تروست خطة المدير التنفيذي لمعهد "مايزنر" في فنون الأداء والتمثيل، وفي إطار أيام قرطاج المسرحية 2023، يقدّم هذا المدرب الدولي تقنيات "مبادئ طريقة مايزنر في فنّ الأداء التمثيلي"، والتي تقوم على ثلاثة مبادئ: الإعداد العاطفي، والتمرين، والارتجال، طيلة مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود وتتنّوع ما بين التمثيل والتدريب والكتابة والإخراج والإنتاج، حاز سكوت تروست على جوائز عديدة، قدّم مئات الورشات في فن التمثيل في دول كثيرة حول العالم على غرار الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا واليونان وجنوب إفريقيا مصر، شارك "سكوت تروست" في تأليف كتاب "كل ما تحتاج لمعرفته حول أعمال السينما والتلفزيون".

جدير بالذكر، أن الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية، انطلقت يوم 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتى 10ديسمبر، ويشارك بها أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي على: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).

ويشمل محور برنامج "مسرح العالم"، عدة عروض منها: بلا عنوان من ايطاليا، أفريكان بارتي منبلا أسبانيا، هذه سلام من فنزويلا، كلاش ديجيتال من سويسرا، مازالت في طنجة وانا ممنوع من السفر من النمسا، بلا دولة من البرازيل، المدينة العالمية من ايطاليا، دراكولا من النرويج، الدب من روسيا، وعروض أخري من مختلف أنحاء العالم.