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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

معتمد جمال
معتمد جمال

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

في البداية قدم معتمد جمال التهنئة للاعبين بعد تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة على سوار الغيني برباعية دون مقابل في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد معتمد جمال للاعبين أنهم كانوا  على قدر المسؤولية ونفذوا كل المطلوب منهم بالشكل الأمثل، وأعرب عن سعادته بالروح المتواجدة بين جميع الأفراد سواء الذين شاركوا بصورة أساسية أو البدلاء والمستبعدين.

وطالب المدير الفني الجميع بمواصلة العمل وغلق صفحة الكونفدرالية الأفريقية بشكل مؤقت والتركيز في مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة وأنها مباراة صعبة وأمام فريق يمتلك عناصر جيدة، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء.

وفي نهاية الجلسة شرح معتمد جمال بعض المواقف الفنية الخاصة والأمور التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعداداً للقاء المقبل.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له في السابعة مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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