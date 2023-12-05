جامعة السادات تطلق مشروع بيئي تنموي متكامل بقرية فيشا الكبري بمركز منوف

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، مشروعا بيئيا تنمويا متكاملا بقرية فيشا الكبري بالمنوفية .

يأتي المشروع التنموي المتكامل برعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير ، مدير عام المشروعات البيئية .



واشتمل المشروع التنموي على مجموعة من الندوات التثقيفية، جاءت كالتالي:

١- ندوة بعنوان”الغذاء في مكافحة السرطان " .

٢- ندوة بعنوان ”علاقة التغذية السليمة ومبادرة أنت الحياة“. حاضر فيهما الدكتور محمد منير.

٣- ندوة بعنوان "دور المرأة في الحفاظ على البيئة "

٤- ندوة بعنوان "مبادرة أنت الحياة والتلوث البيئي" حاضر بهما الدكتور سامي زكريا، مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات البيئية.

و يأتي المشروع التنموي بقرية"فيشا الكبرى"، مركز منوف، فى إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات، و‏إيمانا منها بدورها في خدمة المجتمع المحيط، واستكمالا للمشروع القومي (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري ، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين ،في قري محافظة المنوفية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً.

جدير بالذكر أنه ضمن مبادرة حياة كريمة قد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "أنت الحياة" لكافة المحافظات.

ويأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وبالتعاون مع الجهات المعنية بتقديم الدعم والخدمات للأهالي، مثل وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرهم من المؤسسات المختصة، بما يعمل على الإرتقاء بمستوى معيشة الفرد اليومية والخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا بقرى محافظات حياة كريمة.

جامعة السادات

جامعة السادات

جامعة السادات

جامعة السادات

جامعة السادات