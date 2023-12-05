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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات إصابة محمود متولى وموعد عودته للمشاركة مع الأهلى

محمود متولى
محمود متولى

كشف الإعلامي الرياضي محمد عراقي، عن إصابة جديدة فى صفوف النادي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وكتب الإعلامي الرياضي محمد عراقي، عبر حسابه علي فيسبوك : "إصابة محمود متولي شد في العضلة الأمامية للقدم اليمنى وسيحتاج 10 أيام ليكون جاهزا للعودة إلى التدريبات الجماعية".

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة 8 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل النادي الأهلي صدارة مجموعته بالفوز على ميدياما الغاني والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني.

ويملك ميدياما 3 نقاط من فوز على شباب بلوزداد، فيما يملك بلوزداد 3 نقاط أيضا من الفوز على يانج أفريكانز، الذي لم يحصد سوى نقطة التعادل مع الأهلي.

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