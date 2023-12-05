تنظيم المنتدى العلمى الأول لقوات الدفاع الجوي على هامش معرض إيديكس 2023

نظمت قوات الدفاع الجوي فعاليات المنتدى العلمى الأول لقوات الدفاع الجوى تحت عنوان "التحديات – المسيرات الجوية – نظرة إلى المستقبل" على هامش فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023".

وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة قوات الدفاع الجوى للدول الشقيقة والصديقة ووفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين وممثلوا كبرى الشركات العالمية فى مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوي.

قائد قوات الدفاع الجوي

وألقى الفريق محمـد حجازى قائد قوات الدفاع الجوي كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة فى المنتدى، مؤكدًا على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات فى التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات التى تسهم فى مواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوى لمجابهة التهديدات المحتملة.

وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات التى شملت إدارة جلسة علمية بحضور عدد من رؤساء الجامعات تم فيها استعراض أبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المستخدمة فى كافة التطبيقات العلمية والعملية، أعقبه عرض تقديمى لقوات الدفاع الجوى تناول التحديات الجوية الحديثة والتطور التكنولوجى والنظرة المستقبلية، كذلك عرض منتجات الشركات المصرية لأنظمة ومعدات الدفاع الجوي وأنظمة مجابهة الأسلحة الغير نمطية، بالإضافة إلى عروض منتجات الشركات المشاركة بالمنتدى.

معرض إيديكس 2023

كما تضمنت الفعاليات حلقة نقاش لممثلى الوفود الأجنبية تناولت أساليب مجابهة التهديدات غير التقليدية الحديثة فى ضوء تطوير الإمكانيات المتاحة وأساليب الإستخدام علاوة على الاستفادة من التطور المستمر فى مجال أنظمة الدفاع الجوى الحديثة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية فى مختلف المجالات العسكرية.

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