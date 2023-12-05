انطلاق ثلاث قوافل دعوية بين الأزهر والأوقاف إلى عدة محافظات.. الجمعة

تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (سوهاج – قنا – البحر الأحمر)، يوم الجمعة القادمة : (24 جماد أول 1445هـ)، الموافق (8/12/2023م).

وتأتي هذه القوافل، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة.

وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الإيجابية "، وذلك على النحو التالي: