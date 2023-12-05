ريهام عبد الغفور تصل مسجد الشرطة لاستقبال المعزين في وفاة والدها

وصلت الفنانة ريهام عبد الغفور، وابنها وزوجها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد منذ قليل لاستقبال المعزين في وفاة والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي توفي أول أمس في حادث سيارة.

ونشرت ريهام عبد الغفور تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ترثى فيه والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

وقالت: أدعيلك بإيه يا حبيبي .. أدعيلك بالرحمة ؟! طب ما انت كنت الرحمة .. أدعيلك بالخير ؟! طب ما انت كل الخير .. قلبي إتكسر.. وضهري إتكسر .. وروحي إتكسرت.. الله يرحمك يا حبيبي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

صدمة عاشها الوسط الفني بعد وفاة أشرف عبد الغفور، والد النجمة ريهام عبد الغفور عن عمر 81 عاما، حيث توفي أشرف عبد الغفور، بعدما تعرض لحادث سير مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي .

وكانت زوجة أشرف عبد الغفور، برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي إلا أن الفنان توفي.

أشرف عبد الغفور

اسمه الحقيقي عبدالغفور محمد عبدالجواد، ولد في مدينة المحلة الكبرى ، من مواليد 22 يونيو عام 1942.

هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.

في السينما قدم العديد من الأفلام منذ بداية مشواره الفني وكان من بينها "لا شيء يهم"، " رجال في المصيدة"، "الشوارع الخلفية" في عام 1974.

تزوج الفنان أشرف عبدالغفور من ابنة عمه، ولديه ثلاثة أبناء من بينهم الفنانة ريهام عبدالغفور، التي استطاعت أن تثبت موهبتها في عالم الفن في وقت قصير، وشقيقاها تامر عبدالغفور وريم عبدالغفور.