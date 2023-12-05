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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: أجدد دعوتي إلى جموع الشعب بالمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، الأنبا صليب أسقف ميت غمر وبلاد الشرقية والنائب البابوي لابراشية المنصورة وتوابعها، في إطار التوعية المجتمعية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلي ممثلين ابراشية المنصوره وميت غمر ودير القديسة دميانه بالبراري.

وهم القمص بيشوي كامل، والقمص ديسقورس شحاته ، والقمص فيلبس سعد ، والقمص لوقا بشري ، والقس يوسف سمير، والقس فيلوباتير رزق ، والقس رويس مفيد ، والقس غبريال النجاشي ، والقس هدار النقلوني ، والقس نوغير أسحق ، والدكتور شنودة نجيب .

وأكد المحافظ، أن الكنيسة المصرية عليها دور مجتمعي يظهر دائما في كافة الاستحقاقات الدستورية من خلال توعية المواطنين وتقديم الدعم الكامل من أجل نجاح هذا الاستحقاق وخروجه بمظهر مشرف أمام الجميع في محلمة وطنية لا تعرفها الا مصر من خلال تناغم وتناسج كافة أطياف المجتمع مسلمين وأقباط في دلالة قوية علي مدي عمق وعظمة هذا الشعب الذي ضرب اروع المثل في الإخاء والتسامح والسلام.

وقال مختار: أجدد دعوتي إلى جموع شعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية انطلاقا من دورنا الوطني تجاه هذا الوطن الذي يتطلب منا جميعاً الوقوف كتفا بكتف من أجل بنائه والحفاظ على آمنة واستقراره.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

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التوعية المجتمعية انتخابات الرئاسية محافظ الدقهلية مختار محافظ أسقف ميت غمر الاستحقاقات الدستورية الانتخابات الرئاسية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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