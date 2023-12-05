لم يفارق جنود الحرب العالمية الأولى..تفاصيل بيع أصغر مصحف في العالم بمدينة مصرية

ظهر من جديد في مزاد إلكتروني، مصحف نادر وفريد من نوعه يعتبر أصغر مصحف في العالم، والذي كان يستخدم كوسيلة للدعم الروحي للجنود المسلمين الذين قاتلوا إلى جانب قوات الحلفاء البريطانيين في الحرب العالمية الأولى.

نشر مالك المصحف الحالي بيانات المصحف الصغير على مواقع التواصل الاجتماعي، في مزاد إلكتروني لبيع المصحف الذي يعتبر تحفة فنية تاريخية تجسد القوة الروحية والإرادة للجنود خلال تلك الفترة العصيبة.

مزاد لبيع أصغر مصحف في العالم

وقال لـ “صدى البلد” أنه تحمل هذه النسخة الصغيرة من المصحف اسم "النسخة الصفراء دلهي"، وتم طبعها عن طريق تقنية الليثوغرافيا (Lithography).

وأضاف في تصريحات خاصة أن المصحف كان مصممًا خصيصًا للجنود المسلمين، وكان يستخدم كدعم روحي خلال فترة الحرب العالمية الأولى. كان الجنود يرتدون هذا المصحف كدليل على الإيمان والحماية أثناء القتال في خنادق الحرب.

أصغر مصحف في العالم

وعلى حد وصفه، يتألف المصحف من 571 صفحة، وقد تمت طباعته بالخط العثماني برواية ورش، مع استخدام الخط المغربي في بعض الأجزاء. ورغم صغر حجمه، حيث يبلغت أبعاده 2.1 سم × 1.8 سم × 1 سم فقط، إلا أنه يحتوي على نصوص قرآنية كاملة.

وعن السعر المتوقع للبيع، كشف أنه يبدأ من 25 ألف جنيه وقابل للزيادة، وأضاف: “يعد هذا الاكتشاف مصدر إلهام وإثارة للإعجاب، فإن وجود مصحف بهذا الحجم الصغير يعكس روح المقاومة والإيمان التي كانت تسود بين الجنود المسلمين في ذلك الوقت العصيب”.

المكان السابق للمصحف غير معروف، لكن تم العثور على هذا المصحف الثمين في مدينة مرسى مطروح، وتم التعامل معه بأعلى درجات الحفاظ والحماية للحفاظ على قيمته التاريخية والثقافية، وبيعه داخل المدينة نفسها.