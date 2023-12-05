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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفصائل الفلسطينية: تفجير حقل ألغام في جنود الاحتلال

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أعلنت الفصائل الفلسطينية تفجير حقل ألغام بعبوات مضادة للأفراد في عدد من جنود الاحتلال وأوقعنا قتلى وجرحى بمحور شرق خان يونس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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كما أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش يقاتل الآن في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

 

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال يارون فينكلمان، قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي: “نحن في أعنف يوم من القتال منذ بداية العملية البرية من حيث استهداف قوات حماس، وعدد المواجهات مع العدو وحجم النيران التي تستخدمها قواتنا، سواء من القرع أو من الجو ونعتزم مواصلة الهجوم”.

 

وأضاف أن “دخول قوات الاحتلال لخان يونس يتعرض لنيران كثيفة من حماس”.

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الفصائل الفلسطينية: تفجير حقل ألغام في جنود الاحتلال


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