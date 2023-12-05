بعد عودة ناهد السباعي.. موعد ومكان عزاء ناهد فريد شوقي

يقام عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي بعد غد الخميس، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب عودة ابنتها ناهد السباعي من لبنان، حيث لم تتمكن من حضور الجنازة لعدم وجود حجز طيران.

غابت ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، بسبب عدم قدرتها على اللحاق بموعد دفن الجثمان لتواجدها خارج مصر.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور صلاة جنازة ناهد فريد شوقي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عصر اليوم.

وتواجدت أسرة ناهد فريد شوقي في مسجد الشرطة منهم شقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، وآية سماحة زوجة ابنها وأحمد جمال سعيد وغيرهم.

كما حضر الجنازة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى .

ونشرت ناهد السباعي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تنعى فيه والدتها فى أول تعليق بعد رحيلها.

وقالت ناهد السباعي: "البقاء لمن له الدوام.. توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى.. الجنازة عصرا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. البقاء والدوام لله وحده".