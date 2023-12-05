بعد روح الروح.. أب فلسطيني ينعى طفـ لته بكلمات مؤثرة.. شاهد

يعيش الآلاف من الآباء الأحياء في قطاع غزة مشاعر مأساوية حيث يرون فلذات أكبادهم يعانون أمامهم أشد أنواع المعاناة تحت نيران القصف الإسرائيلي التي قد تنتهي بهم إلى أشلاء أو جثث.

تصدر مقطع فيديو جديد مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر أبًا فلسطينيًا في حالة صدمة مما رآه لجثة ابنته مكفنة أمامه، حيث يقوم برفع الكفن عن وجه ابنته الصغيرة موجهةً إليها ولمن حوله كلمات مؤثرة.

“إذا بتقولولي بنتي ميتة بصدقكم بس هي مش ميتة” بهذه الكلمات بدأ الأب الفلسطيني حديثه عن ابنتها.

مشيرًا إلى أبرز ذكريات جمعتهما: “شايفين بنتي ما أحلاها، هذه أعز من اخواتها الاثنين، بتعملي قهوتي هذه بايدها، قبل ما اطلع على الشغل تقولي يا بابا بعملك قهوة، وبقولها قهوتك أذكي يا ميس من والدتك، اطلع فيها ما أحلاها، من وهي صغيرة بتدخل مع أمها تعمل أكل، ميس ملكة، ميس راحت، ميس راحت”.

اليوم الثلاثاء

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي البدء في غمر أنفاق غزة بمياه البحر لتدميرها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش يقاتل الآن في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف يارون فينكلمان، قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي: “نحن في أعنف يوم من القتال منذ بداية العملية البرية من حيث استهداف قوات حماس، وعدد المواجهات مع العدو وحجم النيران التي تستخدمها قواتنا، سواء من القرع أو من الجو ونعتزم مواصلة الهجوم”.

وأوضح أن “دخول قوات الاحتلال لخان يونس يتعرض لنيران كثيفة من حماس”.