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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يحيى الفخراني وبوسي في عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور| صور

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

تواجد الفنان يحيى الفخراني في عزاء الراحل أشرف عبد الغفور لمواساة عائلته، إلى جانب كل من زينة، والفنانة بوسي وابنتها مي نور الشريف وشريف رمزي وزوجته وعدد كبير من نجوم الفن. 

 

حضر عزاء الفنان أشرف عبد الغفور كل من الفنان تامر حسني، ولبلبة وياسر جلال وعلي الحجار، ماجدة زكي، إيمان العاصي، تامر هجرس، حمدي الوزير، داليا البحيري، دنيا عبد العزيز وزوجها، ومحمد هنيدي، وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وفاء عامر وغيرهم.

 

 

حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في عزاء الفنان أشرف عبد الغفور ومواساة ابنته ريهام عبد الغفور، ومنهم ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، إياد نصار، سيد رجب، حمزة العيلي، صبري فواز، وغيرهم.

 

توافد عدد كبير من نجوم الفن على عزاء الفنان أشرف عبد الغفور في مسجد الشرطة، أبرزهم كريم عبد العزيز، نسرين أمين، روجينا، لقاء سويدان وغيرهم. 

 

وصلت الفنانة ريهام عبد الغفور، وابنها وزوجها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد منذ قليل لاستقبال المعزين في وفاة والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي توفي أول أمس في حادث سيارة. 

 

ونشرت ريهام عبد الغفور تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ترثى فيه والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

 

وقالت: أدعيلك بإيه يا حبيبي .. أدعيلك بالرحمة ؟! طب ما انت كنت الرحمة .. أدعيلك بالخير ؟! طب ما انت كل الخير .. قلبي إتكسر.. وضهري إتكسر .. وروحي إتكسرت.. الله يرحمك يا حبيبي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

 

الفنانة ريهام عبد الغفور الفنان أشرف عبد الغفور الفنان يحيى الفخراني الفنان تامر حسني الفنانة بوسي

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