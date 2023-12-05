مباراة ماراثونية.. سيراميكا كليوباترا يقسو على إنبي برباعية مقابل هدفين

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في الفوز على إنبي 4-2 في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق في الدقيقة 42 لينهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لسيراميكا كليوباترا.

وبعد انطلاق الشوط الثاني سيطر سيراميكا كليوباترا على المباراة واستطاع صديق اويجولا في تعزيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 73 ، وبعد 3 دقائق، نجح جون أوكويي إيبوكا في إحراز الهدف الثالث.

ورفض إنبي أن يستسلم للنتيجة، لينجح أحمد أمين أوفا في تسجيل الهدف الأول للفريق البترولي، في الدقيقة 87، وبعد دقيقة سجل مصطفى دويدار لاعب إنبي هدف في مرماه، وفي الدقيقة 91 أحرز أحمد نادر حواش الهدف الثاني للفريق البترولي لتصبح النتيجة 4-2

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا لـ13 نقطة ليصبح في المركز الرابع بجدول المسابقة.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة تحت قيادة أيمن الرمادي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد التوني - محمد عادل -صديق ايجولا- محمود زلاكة.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

جلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - احمد القرموطي - محمد عنتر - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - چون ايبوكا - رشيد أحمد.