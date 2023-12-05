"العربي الناصري": السيسي تحمل المسئولية في ظروف صعبة .. ودعمه واجب وطني

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية ويضع القضية الفلسطينية أولوية ضمن أجندة السياسة الخارجية للدولة المصرية من خلال تبني رؤية حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، من أجل الحفاظ على أرواح الأبرياء علاوة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وثمن “أبو العلا”، خلال المؤتمر الوطني الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقام بمدينة الغردقة، والذي ينظمه حزب "المصريين" برئاسة المستشار حسين أبو العطا، وتحت رعاية تحالف الأحزاب المصرية، الدور المصري الثابت والراسخ والمحوري لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري، أن التفاف الشعب المصري بكامل أطيافه حول الرئيس السيسي رسالة قوية للغرب والدول المعادية أن الشعب المصري حريص كل الحرص على دعم الرئيس، وأن ما قام به الرئيس في الفترة السابقة في مصر إعجاز وليس إنجاز، مؤكدًا أن دعم الرئيس السيسي للقضية الفلسطينية يؤكد أن مصر هي الأمن والأمان للوطن العربي وأنها قلب الأمة العربية وأن الرئيس السيسي هو زعيم مصر والوطن العربي.

أوضح أن إنجازات الرئيس السيسي التي تحققت في عهده نقلة نوعية لم تشهدها مصر من قبل، وما تحقق خلال تلك المدة لم يتحقق في مصر في 30 عامًا، مشيرًا إلى أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية على قناعة حقيقية بأن الرئيس هو الأجدر على قيادة الدولة في المرحلة الراهنة، وفي ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة واستكمال المشروعات القومية العملاقة والوصول إلى رؤية مصر 2030، والتي هى عنوان الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن المؤتمر الوطني الجماهيري الكبير والحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقام بمدينة الغردقة، والذي ينظمه حزب "المصريين" برئاسة المستشار حسين أبو العطا، بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين الأبرار.