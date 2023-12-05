قصواء الخلالي: العدوان الإسرائيلي يدفع الفلسطينيين بغزة إلى الوصول للأطراف الحدودية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ العدوان الإسرائيلي يدفع الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو كارثي إلى الوصول للأطراف الحدودية، مشددةً على أن القضاء على حماس ضرب من ضروب الأحلام، فهو زئبق لا يمكن الإمساك به أو ملاحقة أي مقاومة متأصلة في أي مجتمع.

وأضافت الإعلامية، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc"، أنّ إعلان دولة الاحتلال اعتزامها القضاء على حماس أمر غير منطقي وغير قابل للتنفيذ، مشيرةً إلى أن الاحتلال يواصل مسيرته في دهس الشعب الفلسطيني بشكل دموي تمام.

كيف يعيد الاحتلال المحتجزين دون تفاوض أو الحديث السياسي مرة أخرى

وتابعت الإعلامية: "الاحتلال يقول إنه سيواصل الجهود لإعادة المحتجزين .. كيف يعيدهم؟! الاحتلال فقد مجموعة من المحتجزين بسبب ضرب غزة، كيف يعيد الاحتلال المحتجزين دون تفاوض أو الحديث السياسي مرة أخرى؟!".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين بعدم إمكانية استعادتهم جميعا الآن، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزراء مع عائلات المحتجزين.