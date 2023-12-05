إبراهيم عيسى: لن يدخل فلسطيني واحد سيناء مهما بلغ حجم المأساة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر لن تسمح بتوطين فلسطيني واحد على متر واحد أو شبر من أرض سيناء المصرية، مشددًا على أن مصر ستتعامل مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة من خلال تقديم لهم الدعم المستمر بالمساعدات الإنسانية والغذائية، بجانب صناعة وإقامة المستشفيات الميدانية والخيام داخل غزة.

إبراهيم عيسى: مصر لن تقبل بدخول فلسطيني

وأضاف " إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "لن يدخل فلسطيني واحد سيناء مهما بلغ حجم المأساة.. لن تكون هناك مأساة أكبر من مأساة تصفية القضية الفلسطينية"، مشددًا على أن مصر لن تقبل وتسمح بتصفية القضية الفلسطينية حتى لو كان هذا موقف الفلسطينيين نفسهم.

وأشارإبراهيم عيسى إلى أن استمروا في الضغط فأن مصر لن تقبل بدخول فلسطيني واحد إلى سيناء، مؤكدًا أن مصر أول من يدعم ويساند الأشقاء الفلسطينيين في غزة، مشددًا على أن مصر أعظم من تساند أهل غزة، ولن تسمح مصر بالتهجير إطلاقًا وهو كلام واضح من أعلى رأس في مصر وهو رئيس الجمهورية.