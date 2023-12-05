عوض الغنام: السلطات المصرية تقدم كل التسهيلات اللازمة لعبور الرعايا الأجانب

رصد عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، عددا من الرعايا الأجانب لحظة وصولهم إلى معبر رفح، مشيرا إلى أن بعضاً من الرعايا عبروا بوابة المعبر منذ قليل، وأغلبهم مجنسون أو يحملون الجنسيات الأجنبية، مؤكدا أن السلطات المصرية قدمت كل التسهيلات اللازمة لهؤلاء الرعايا الأجانب.

وأضاف «الغنام»، خلال مداخلة من أمام معبر رفح لبرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية CBC»»، أن البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية شرح بالتفصيل إلى أي مدى تهتم الدولة المصرية بكل مواطنيها، وتم رصد ذلك عن قرب في أكثر من موقف فعلى سبيل المثال ما حدث على الحدود السودانية خلال الأزمة هناك، إذ إن السلطات المصرية قدمت كل التسهيلات لكل مواطنيها حتى في حالة عدم امتلاكهم أي جواز سفر أو دليل يثبت ذلك، فضلا إبان الأزمة الأخيرة بدرنة.

وتابع، أن معبر رفح يضم عدداً كبيراً من الأجهزة الأمنية التي تتشارك وتنسق فيما بينها لتقديم كل التسهيلات المصرية لكل القادمين من كل أنحاء العالم، ولكن المواطن المصري له قيمة وتقدير عظيم للغاية.

المسؤولة الأمريكية عن الوكالة الأمريكية للتنمية زارت العريش اليوم

وأشار إلى أن هناك طفرة بالنسبة لعدد المساعدات التي دخلت لقطاع غزة، فنحو 140 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت اليوم، بينما بالأمس كانت حوالي 48 شاحنة مساعدات كبيرة فقط، وهذا تطور إيجابي، موضحا أنه المسؤولة الأمريكية عن الوكالة الأمريكية للتنمية زارت العريش اليوم، وكان المحافظ في استقبالها في مطار العريش، ومن ثم اصطحبها في زيارة داخل المدينة، كما تفقد المخازن الاستراتيجية التي تحوي عشرات ومئات الأطنان من المساعدات التي تأتي من كل المحافظات المصرية.