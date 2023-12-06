أوبو Oppo تفاجئ جمهورها بموبايل جبار

كشفت تسريبات التصميم والمواصفات الخاصة بهاتف Oppo Find X7 Pro من شركة أوبو الصينية، والتي تعتزم الشركة إطلاقه خلال الفترة المقبلة، حيث يضم الهاتف عددًا من التقنيات بالإضافة إلى تحسينات كبيرة.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo Find X7 Pro الرائد سيحصل على شاشة من نوع LTPO AMOLED، مع "نوتش" على هيئة ثقب مخصص للكاميرا الأمامية، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، ومعدل التحديث 120 هرتز في الثانية.

ويحتوي الجزء الخلفي لهاتف Oppo Find X7 Pro على وحدة كاميرا ضخمة مع أربع مستشعرات للكاميرا، حيث سيحصل الهاتف على مستشعر Sony LYT-900 من شركة سوني مقاس 1 بوصة.

ومن المتوقع أن تشتمل المستشعرات الثلاثة المتبقية على عدسة فائقة الاتساع ومنظار قصير وواحد يوفر تكبيرًا بصريًا أطول، مع وحدة فلاش LED موجودة بشكل منفصل في الزاوية العلوية، مع عدد من الميزات مثل التصوير في الوضع الليلي، مع ترقيات مهمة على نظام الكاميرا.

وسيعمل هاتف Oppo Find X7 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، وسيوفر ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين بسعة 1 تيرابايت، مع ميزة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية كما أكدت شركة أوبو في وقت سابق.