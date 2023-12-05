رشقات صاروخية تنطلق من سوريا تجاه إسرائيل |تفاصيل

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" أطلقا من ريف درعا الغربي باتجاه الجولان المحتل في سوريا.

وقال المرصد السوري، إن انفجارات دوت في الجولان ناجمة عن صواريخ أطلقت من الأراضي السورية.

ويأتي ذلك تزامنا مع استنفار عام في المواقع العسكرية التابعة للقوات السورية والميليشيات الإيرانية قرب الجولان في محافظتي القنيطرة ودرعا.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صاروخًا أطلق من سوريا على شمال إسرائيل، وأدى إطلاق الصاروخ إلى انطلاق دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كيشيت بجنوب هضبة الجولان شمال إسرائيل.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقط الصاروخ في منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية ردت بقصف مدفعي على مصدر النيران في الأراضي السورية.