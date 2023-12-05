أول رد فعل من نتنياهو على خطة إغراق أنفاق حماس بمياه البحر

التزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الصمت بشأن إمكانية استخدام مياه البحر لإغراق أنفاق حماس، قائلاً إنه “لن يقدم معلومات طوعية للعدو”.

جاءت تصريحات نتنياهو، في أعقاب تقرير حول الخطة المحتملة لإغراق أنفاق حماس باستخدام مياه البحر وتأييد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، لها في وقت سابق.

قال نتنياهو، إنه لن يخوض في التفاصيل الفنية والعملياتية فيما يتعلق بعمليات الجيش الإسرائيلي التي تعرض الرهائن للخطر.

مدن تحت الأرض

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أفادت نقلا عن مسئول إسرائيلي، بأن كلمة أنفاق لا تصف ما أنشأته حركة حماس تحت قطاع غزة بل هي مدن تحت الأرض.

وحسب الصحيفة البريطانية، قال المسئول الإسرائيلي، إن “الحكومة الإسرائيلية تضخ موارد لإيجاد حل لتدمير الأنفاق لكن العملية تشبه الخيال العلمي”.

بدوره، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن إغراق الأنفاق بالمياه فكرة جيدة، مشيرا إلى أن كل قادة حركة حماس الفلسطينية مستهدفون وسنصل إليهم.

إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن إسرائيل تدرس خطة لإغراق أنفاق غزة بمياه البحر، بأمر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.