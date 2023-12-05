عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد فعل من نتنياهو على خطة إغراق أنفاق حماس بمياه البحر

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

التزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الصمت بشأن إمكانية استخدام مياه البحر لإغراق أنفاق حماس، قائلاً إنه “لن يقدم معلومات طوعية للعدو”.

جاءت تصريحات نتنياهو، في أعقاب تقرير حول الخطة المحتملة لإغراق أنفاق حماس باستخدام مياه البحر وتأييد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، لها في وقت سابق.

قال نتنياهو، إنه لن يخوض في التفاصيل الفنية والعملياتية فيما يتعلق بعمليات الجيش الإسرائيلي التي تعرض الرهائن للخطر.

مدن تحت الأرض

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أفادت نقلا عن مسئول إسرائيلي، بأن كلمة أنفاق لا تصف ما أنشأته حركة حماس تحت قطاع غزة بل هي مدن تحت الأرض.

وحسب الصحيفة البريطانية، قال المسئول الإسرائيلي، إن “الحكومة الإسرائيلية تضخ موارد لإيجاد حل لتدمير الأنفاق لكن العملية تشبه الخيال العلمي”.

حكومة نتنياهو تدرس عودة فلسطيني الضفة الغربية للعمل في إسرائيل

رشقات صاروخية تنطلق من سوريا تجاه إسرائيل |تفاصيل

بدوره، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن إغراق الأنفاق بالمياه فكرة جيدة، مشيرا إلى أن كل قادة حركة حماس الفلسطينية مستهدفون وسنصل إليهم.

 إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن إسرائيل تدرس خطة لإغراق أنفاق غزة بمياه البحر، بأمر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

موضوعات متعلقة

رشقات صاروخية تنطلق من سوريا تجاه إسرائيل |تفاصيل

زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط

نتنياهو: طريقة وحيدة لإنهاء الحرب على غزة

سوناك ونتنياهو يبحثان الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر

بيان عاجل من نتنياهو بشأن تدخل قوات دولية في غزة

الكشف عن خسائر شركات الطيران الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة

خسائر فادحة لإسرائيل|سرايا القدس تتوعد جنود الاحتلال: إما الإصابة بالعجز أو الموت

السودان وسوريا واليمن وإيران.. تفاصيل محادثات ولي العهد السعودي مع أمير قطر

ترشيحاتنا

بسبب ترامب .. بايدن يكشف مفاجأة عن ترشحه لولاية ثانية

اشتعال النيران في جسد عارضة أزياء أثناء تلقيها هذا العلاج بتايلاند|ما القصة؟

بـ40 مليون جنيه.. محمود فوزي: تأهيل 4300 مدرسة تستوعب 120 ألف فصل

ماتش تقيل .. ميدو يصدم جماهير اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي

تراجع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

إيهاب الكومي: مفيش مشكلة مع فيتوريا.. واعتذرت عن خبر وساطة الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ جوالة وطائرات بدون طيار|الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس 2023.. صور

لأول مرة|تركيا تشارك في معرض إيديكس للسلاح وتعرض منتجات دفاعية حديثة.. صور

برقم صادم.. سعر فستان مي فاروق في حفل روائع السنباطي

في ذكرى تأسيس مزاد كريستيز.. ضم أغلى لوحة بيعت بتاريخ المزادات

فيديو

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

مثير للاهتمام .. منظمة الصحة العالمية تبعث رسالة تحذيرية عن متحور كورونا الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ