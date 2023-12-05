أول تعليق من نتنياهو على إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

التزم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الصمت بشأن إمكانية استخدام مياه البحر لإغراق الأنفاق في قطاع غزة.

وقال نتنياهو إنه "لن يقدم معلومات طوعية للعدو"، في أعقاب تقرير حول الخطة المحتملة وتأييد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي لها في وقت سابق، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال، أنه لن يخوض في التفاصيل الفنية والعملياتية فيما يتعلق بعمليات الجيش الإسرائيلي التي تعرض الرهائن للخطر.

وفيما يتعلق بإمكانية انضمام رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، إلى ائتلاف الحرب، قال نتنياهو: "سيكون من دواعي سروري أن أسمع منه".

وقال الوزير بيني جانتس إن هناك مكانًا محجوزًا في حكومة الحرب لزعيم المعارضة يائير لابيد، وأنه “ليس لديه أي اعتراض” على انضمام ليبرمان إلى الائتلاف.