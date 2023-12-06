اشتعال القمة في البريميرليج.. آرسنال ولوتون تاون يتعادلان 3-3

نجح الألماني كاي هافيرتز في تسجيل هدف التعادل الثالث لآرسنال في مباراته أمام لوتون تاون في الدقيقة 60 من عمر المباراة..

وتقدّم آرسنال مرتين الأولى في الدقيقة 20 عن طريق جابريل مارتينيلي قبل أن يتعادل لوتون تاون في الدقيقة 25 ثم عاد جابريل خيسوس بالهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 45 قبل أن يعادل النتيجة لوتون تاون في الدقيقة 49 ثم تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 57 وبعدها تعادل هافيرتز لآرسنال في الدقيقة 60.

وبهذا التعادل، حافظ آرسنال على صدارة الجدول برصيد 33 نقطة ويليه ليفربول في المركز الثاني برصيد31 نقطة وفي المركز الثالث مانشستر سيتي برصيد 30 نقطة لتشتعل المنافسة على الصدارة في البريميرليج .