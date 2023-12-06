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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميًا.. انطلاق OnePlus 12 بمواصفات أسطورية تجعله أقوى وأسرع موبايل أندرويد

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus 12

أطلقت شركة OnePlus وان بلس رسميًا هاتفها الرائد OnePlus 12 في حدث خاص في الصين يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة للشركة، حيث انطلق الهاتف بعدد من المواصفات القياسية التي تجعله أقوى وأسرع هاتف أندرويد يدخل سباق 2024. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف OnePlus 12 حصل على شاشة من نوع LTPO AMOLED منحنية، قياس 6.82 بوصة، بدقة تبلغ 1440 × 3168 بكسل، ومعدل تحديث متكيف يبلغ 1-120 هرتز .

وتحقق الشاشة سطوع يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع لمحتوى HDR أو 1600 شمعة في الاستخدام العادي، مع ميزة تعتيم PWM بمعدل 2160 هرتز وتصفية الضوء الأزرق الضار.  

 

ويقدم هاتف OnePlus 12 إعداد كاميرا يحمل علامة Hasselblad يتصدره كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Lytia 808 ثنائي الطبقة من سوني، وهو نفس المستشعر المستخدم في OnePlus Open مع 1.12 ميكرومتر بكسل وعدسة f / 1.7 مكافئة مقاس 24 مم مع OIS.


ويضم كاميرا تقريب بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وتكبير بدون خسارة يصل إلى 6x عبر تكبير المستشعر، مع كاميرا ثالثة عبارة عن كاميرا فائقة الاتساع تعادل 14 ملم بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر IMX581. 

 

ويعمل OnePlus 12 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل لـ 1 تيرابايت، مع نظام Android 14، وواجهة المستخدم للسوفت وير OxygenOS 14.  

ويحتوي OnePlus 12 على بطارية سعة 5400 مللي أمبير في الساعة، مع دعم ما يصل إلى 50 وات من الشحن اللاسلكي بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات، مع شحن سلكي يصل إلى 100 وات. 

كما يضم OnePlus 12 أحدث معايير الاتصال Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4، كما أنه مزود بمنفذ IR وموصل USB Type-C 3.2 لسرعات نقل سلكية أسرع، ومن المتوقع أن يصدر الهاتف في شهر يناير 2024 في الأسواق العالمية. 

 

شركة OnePlus وان بلس هواتف وان بلس OnePlus 12 مواصفات OnePlus 12 إطلاق OnePlus 12

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