لقطة نادرة.. مقطع فيديو لزعيم أحد الدول يبكي ويطالب شعبه بكثرة الإنجاب

أثارت لقطة نادرة وتعد الأغرب على الإطلاق وذلك لبكاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ مطالبا الأمهات في كوريا الشمالية بالقيام بزيادة الإنجاب.



وقد في مشهد نادر قد لا يتكرر، أثار مقطع فيديو لبكاء زعيم كوريا وذلك في الاجتماع الوطني الخامس للأمهات في بيونج يانج.

وذلك على الرغم أن كيم يعد معروف بشخصيته الصلبة وأسلوبه الدكتاتوري إلا أنه ظهر في مقطع الفيديو والذي حظى بملايين المشاهدات عبر تطبيق اليوتيوب وهو يبكي ويطالب الأمهات الكوريات الشماليات بالقيام بزيادة الإنجاب، فيما قد تساءل البعض عن السبب الذي جعل كيم يتأثر لهذه الدرجة.على الجانب الآخر قد تفاعل الحاضرين مع خطابه وذلك لدرجة أن الكثير من الحاضرات قد جهشن بالبكاء أيضا.