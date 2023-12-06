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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد انطلاق أولى حلقات برنامج أحلام .. فيديو

أحلام
أحلام

طرحت الصفحة الرسمية لقناة أبو ظبي على موقع X، برومو برنامج الفنانة الإماراتية أحلام  “أحلام ألف ليلة وليلة” ،والذي من المقرر أن تنطلق أولى حلقاته يوم السبت المقبل ،ومن المقرر أن تستضيف أحلام من خلاله أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقد أعلنت الفنانة أحلام مؤخرًا مقاطعتها لتطبيق تيك توك، تضامنا الكامل مع أهلها في السعودية.

وكتبت أحلام: ‏أنا أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي،‏ أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية ‏كلنا نقاطع تيك توك، من يتطاول على السعودية حكومة وشعبآ يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام.. انتهى.

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وفى وقت لاحق ،عبرت الفنانة أحلام عن استيائها من نهاية مسلسل كريستال، حيث نشرت تغريدة من خلال حسابها الرسمي على موقع X ،قائلة: “ شو هالنهاية السخيفة لمسلسل كريستال .. لا تعليق وتحية عظيمة لباميلا الكيك وتكسر كريستال تكسير ”.

وأستكملت أحلام حديثها عن المسلسل فى تغريدة أخري ، معلقة: “ أول وأخر مرة أتابع مسلسل 90 حلقة” .

وردت الفنانة باميلا الكيك على أحلام بعد انتقادها لنهاية مسلسل كريستال ، حيث أعادت باميلا نشر تغريدة أحلام و ردت عليها،  قائلة: “أحلام شو بحب شخصيتك ولسانك العفوي متلي” .

أحلام الإماراتية برنامج أحلام الإماراتية أحلام ألف ليلة وليلة إطلالة الفنانة أحلام الشامسي أغاني أحلام الشامسي

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