العملات العربية والأجنبية تستقر في تعاملات اليوم بالبنوك.. تفاصيل

استقرت اسعار العملات العربية و الأجنبية في مستهل مهعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6-12-2023، علي مستوي البنوك العاملة في مصر دون تغيير

ووفقا لما اعلنه جدول اسعار العملات الاجنبية والعربية أمام الجنيه داخل البنك المركزي والتي اظهرت ثباتا للنقج الأجنبي رسميا داخل السوق المصرية



سعر الدولار



سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



اليورو



بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو33.34 جنيه للشراء و 33.5 جنيه للبيع



الجنيه الاسترليني



وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 38.91 جنيه للشراء و 39.08 جنيه للبيع



الدولار الكندي



وصل سعر الدولار الكندي 22.71 جنيه للشراء و 22.81 جنه لبيع81جنيه للبيع



الكرون النرويجي



بلغ سعر الكرون النرويجي حوالي 2.83 جنيه للشراء و 2.84 جنيه للبيع



الكرون الدنماركي



بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه المصري نحو 4.47 جنيه للشراء و 4.49 جنيه للبيع



الكرون السويدي



بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 2.94 جنيه للشراء و 2.96 جنيه للبيع



الفرنك السويسري



بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 35.25 جنيه للشراء و 35.4ذ جنيه للبيع



الين الياباني



بلغ سعر الـ100 ين باباني أمام الجنيه نحو 20.96 جنيه للشراء و 21.05 جنيه للبيع



الدولار الاسترالي



سجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 20.22 جنيه لشراء و 20.31 جنيه للبيع



اليوان الصيني



سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.31 جنيه للرشاء و 4.33 جنيه للبيع



وعلي مستوي العملات العربية



الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي امام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع





الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكوتي أمام الجنيه نحو 99.83 جنيه للشراء و 100.28 جنيه للبيع



الدرهم الاماراتي



بلغ سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع



الدينار البحريني



وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.76 جنيه للشراء و 82.28 جنيه للبيع



الريال العماني



سجل سعر الريال العماني امام الجنيه نحو 80.064 جنيه للشراء و 80.61 حجنيه للبيع



الريال القطري



بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.43 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع



الدينار الأردني



سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نجو43.41 جنيه للشراء و 43.64 جنيه للبيع

