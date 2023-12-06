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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات مكثفة للانتخابات الرئاسية بالغربية لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم

محافظ الغربية يواصل جولاته لمتابعة جاهزية لجان الانتخابات في قطور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تواصل محافظة الغربية استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل، فتجوب الحملات التوعوية التي تم تدشينها كافة أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ويواصل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

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حيث قام محافظ الغربية بجولة في السابعة من صباح اليوم لمتابعة تجهيز اللجان بقطور مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم. جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.
بدأت الجولة بتفقد لجان الانتخابات بمدارس (الامل للصم وضعاف السمع بمدينة قطور، مدرسة المشد الابتدائية المشتركة بقطور، مدرسة الشهيد اسلام الحلواني الثانوية بقرية دماط، مدرسة سملا الابتدائية، مدرسة سملا الاعدادية الثانوية، مدرسة كوم على الابتدائية)
وتابع المحافظ تجهيز مقر مبيت قوات تأمين الانتخابات بمدرسة قطور الثانوية المشتركة وتجهيز اللجنة العامة العامة بمدرسة السادات الاعدادية بنات.

وأشاد المحافظ بالتجهيزات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم، موجها برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان مؤكدا على (تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، تكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، تمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، قص الأشجار، دهان البلدورات، دهان وتجميل أسوار اللجان، توفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، مولد كهربائي، علم مصر على مدخل اللجان، بنو باسم ورقم اللجنة الانتخابية على الباب الخارجي للجنة، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان).

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الجدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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الإحتياجات الخاصة الانتخابات الرئاسية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المشاركة الإيجابية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لانتخابات الرئاسية 2024

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