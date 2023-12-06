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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يتوعد: سأكون ديكتاتورا ليوم واحد

دونالد ترامب
دونالد ترامب

سُئل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عما إذا كان ينوي إساءة استخدام سلطته، في حالة إعادة انتخابه رئيسا، للانتقام من كل من رفعوا دعاوى قضائية ضده أو إلى من يتهمهم بالاضطهاد السياسي.

وقال مضيف برنامج "فوكس نيوز" شون هانيتي، في مقابلة مع ترامب: “هل تعد أمريكا الليلة بأنك لن تسيء استخدام السلطة أبدًا للانتقام من أي شخص؟”، فأجاب ترامب: "باستثناء اليوم الأول. وبعد ذلك، أنا لست ديكتاتورا".

ثم أوضح ترامب الأمر أكثر، قائلاً في إشارة إلى هانيتي: "أنا أحب هذا الرجل. يقول: "لن تصبح ديكتاتوراً، أليس كذلك؟" "قلت: لا، لا، لا. باستثناء اليوم الأول".

وسرعان ما استغل قادة حملة جو بايدن كلمات ترامب، وأصدرت مديرة حملة بايدن، جولي تشافيز، بيانا قالت فيه إن "دونالد ترامب أخبرنا بالضبط بما سيفعله إذا أعيد انتخابه، وقال الليلة إنه سيكون ديكتاتورا في اليوم الأول. يجب على الأمريكيين أن يصدقوه".

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس جو بايدن لمؤيديه إنه "إذا لم يترشح ترامب، فلست متأكدا من أنني سأترشح للرئاسة مرة أخرى. لا يمكننا أن نسمح له بالفوز".

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