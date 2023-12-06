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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفيقة نجاحي.. محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه الـ 11

صدى البلد

احتفل الفنان محمد رمضان، بعيد زواجه، بفيديو شاركه عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب رسالة رومانسية لزوجته: “النهاردة ٦ ديسمبر عيد زواجنا ال١١ كل سنة وانتي حبيبتي ومراتي ورفيقة نجاحي وعملي اللهم باركلي واحفظلي عائلتي”. 

 

أغنية كأس الأمم

من جهة أخرى، يقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 ، والتي تحمل اسم أكوابا.

 

ويشاركه في الاغنية الإيفوارية الأسطورية ماجيك سيستم من كوت ديفوار، المشهورة بأغنيتها العالمية بريميير جاو؛ والمغنية النيجيرية يمي ألادي صاحبة شهرة "جوني"، والمنتج الشهير داني سينثي.

 

أعمال محمد رمضان 

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادى” وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "اغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز .. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب".

وأضاف :"ولازم انزلها النهاردة الساعة ه على قناتي لان ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لانها مش وقتها بالنسبة لينا".

الفنان محمد رمضان بطولة كأس الأمم الإفريقية يحتفل بعيد زواجة محمد رمضان محمد رمضان

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