العراق.. استهداف القوات الأمريكية في قاعدة حرير بطائرة مسيرة

أعلنت فصائل مسلحة عراقية، اليوم الأربعاء، أنها قصفت قاعدة حرير الأمريكية في شمال العراق بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.

وقالت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان لها: "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي حرير شمال العراق، بطائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية والتي تضم قوات أمريكية غربي العراق.

وقالت الفصائل العراقية المسلحة، والتي تعرف بالمقاومة الإسلامية العراقية، إنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بـ طائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

وقالت الفصائل العراقية المسلحة، إنها نفذت الضربة رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تقف من ورائه وتدعمه الولايات المتحدة.