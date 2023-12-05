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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القيادة المركزية الأمريكية: استهداف قواعدنا في سوريا بـ15 صاروخا من داخل العراق

صدى البلد

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية ان قواعدها في سوريا تم استهدافها باطلاق 15 صاروخا من داخل العراق، أمس

يأتي ذلك في الوقت الذي جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعوتها الحكومة العراقية إلى حماية الوجود الأمريكي في العراق

وجدد العراق، في مقابل ذلك، رفضه قيام الولايات المتحدة بقصف منطقة جرف الصخر، التي تضم قطعات من “الحشد الشعبي” وفصائل عراقية مسلحة.

وبالتزامن مع الجدل بين واشنطن وبغداد وما تعده واشنطن تهديداً لوجودها العسكري والدبلوماسي في العراق، إثر تكرار الهجمات على القواعد العسكرية العراقية التي تضم جنوداً أمريكيين، وتأكيد العراق على حمايته أي وجود أجنبي، جدد تنظيم "داعش" هجماته ضد مواقع للجيش العراقي في قضاء مخمور شمالاً، فضلاً عن هجوم غامض على منطقة العمرانية في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أعلن أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بليكن، جدد خلاله السوداني رفض العراق أي اعتداء على أراضيه. 

وقال بيان المكتب الإعلامي إن “رئيس الوزراء أكد خلال الاتصال موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية، وإن الهجوم الذي تعرضت له منطقة جرف الصخر مثّل تجاوزاً على السيادة العراقية”، مجدداً بالوقت ذاته التزام الحكومة العراقية بحماية مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق.

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