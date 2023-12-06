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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 2547 قضية تموينية بمضبوطات 147 طن مواد وسلع غذائية في الجيزة

قضية تموينية
قضية تموينية

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة كثفت جهودها بالتعاون مع مختلف الأجهزة، لضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق، وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها، والتأكد من سريان مبادرات خفض الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية. 

وتلقى محافظ الجيزة تقرير إدارة مباحث التموين حول مجهودات رصد الأسواق وضبط المخالفات ومواجهة جميع أشكال الغش والاحتكار. 

وقد تمكنت الجهود من ضبط 147 طن سكر وزيوت و لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بغرض الاحتكار، و26387 لتر بنزين بإجمالى 2547 قضية خلال شهر نوفمبر، وتحرير 2522 محضر مخالفة لأصحابها.

وشملت القضايا تحرير 1648 قضية فى مجال المحلات العامة، والتى تضمنت “إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر الرسمى”.

واستعرض محافظ الجيزة الجهود في مجال المطاحن والمخابز، والتي أسفرت عن ضبط 806 قضايا شملت “تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وخبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وإدارة مخبز بدون ترخيص”، إلى جانب 87 قضية بمجال الغش التجارى والتدليس بإجمالي مضبوطات 98 طنا، تضمنت “سكر ودقيق وزيوت وأرز وسجائر، وبيض، وخضراوات مجمدة، ومشروبات معلبة، وشاى، وقهوة، وأرز، وسمنة، وعدس، ومكرونة، وبيض، ودقيق فاخر، ومنتجات ألبان، ومعلبات، وكبدة، ومساحيق غسيل، وذرة صفراء ومقرمشات، وجبن، وحلاوة طحينية، ومحسنات طعام، وبلاستيكيات” غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية أو بغرض التجميع. 

وبمجال البدال التموينى، تم تحرير قضية لتجميع والاستيلاء على سكر تمويني مدعم وزيت تموينى مدعم من قبل الدولة بإجمالي 5 أطنان و1524 لتر زيوت. 

بالإضافة إلى 2 قضية بمجال المواد البترولية لتجميع والاستيلاء على بنزين “80، 92، سولار مدعم” بإجمالي مضبوطات 1648 لترا.

أحمد راشد محافظ الجيزة اداره منشاه بدون ترخيص إدارة مباحث التموين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الممارسات الاحتكارية المواد البترولية خبز ناقص الوزن خبز غير مطابق للمواصفات حلاوة طحينية دقيق بلدي مدعم دقيق بلدي قضية تموينية لحوم ومواد غذائية محافظ الجيزة

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