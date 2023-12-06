اقتصادية قناة السويس تستكمل مشروعها الرائد للتحول الرقمي بالتعاون مع «ويفز»

أعلن مروان تاج الدين، المدير العام لتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن شراكة مع “ويفز” للتحول الرقمي، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التحول الرقمى، ويهدف هذا التعاون إلى تطوير وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة الاقتصادية.

وينقسم المشروع المزمع إقامته بمقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببورسعيد إلى مرحلتين أساسيتين، حيث تقوم ويفز في المرحلة الأولى بتقديم الخدمات الاستشارية لتقييم واختبار وقبول المعدات والأجهزة المعلوماتية من الموردين، ما يضمن للمنطقة مطابقة الأجهزة والمعدات للمواصفات العالمية القياسية المتفق عليها واستمرارية أعمال الضمان والصيانة الدورية بصورة سلسة ومرضية، بالإضافة إلى توثيق جميع الإجراءات الفنية المتعلقة بأعمال الصيانة الدورية.

وقال تاج الدين إن “ويفز” للتحول الرقمي تتولى في المرحلة الثانية من المشروع، مسئولية تشغيل أعمال البنية التحتية المعلوماتية وتدريب الكوادر البشرية بالمنطقة الاقتصادية طبقا لأحدث المعايير القياسية.

وأضاف: “وستقوم أيضا بإدارة مركز البيانات والمعلومات بمقر المنطقة الاقتصادية ببورسعيد، وما يرتبط به من تكنولوجيا المعلومات والشبكات والألياف الضوئية والبنية التحتية الكهروميكانيكية”.

وتابع: “ستستمر ويفز بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعمل على تطوير كفاءة مركز البيانات والمعلومات من خلال تحديد الثغرات والمخاطر التشغيلية داخل هذه البيئة المعقدة والتعامل معها”.

ونوه إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف، من خلال هذه الشراكة، إلى الاستفادة في العديد من المجالات الاستراتيجية، ويظل الهدف الرئيسي هو مواءمة التوجهات الإستراتيجية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات مع رؤية المنطقة الاقتصادية وأهدافها التجارية طويلة المدى.

وأوضح أن هذه المواءمة ينبغي أن تؤدي إلى تطوير خارطة طريق تشغيلية تتضمن نهج التنفيذ المرحلي، وتتضمن متطلبات العمل الحالية والمستقبلية.

واستطرد: "الهدف الأساسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو تطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة، وخلق فرص عمل وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، ومركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب، ولتحقيق هذه الرؤية؛ تهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى وضع معايير جديدة، بما يتماشى مع اتجاهات الأسواق العالمية كما تسعى المنطقة لجذب عملاء جدد من خلال تقديم حلول متطورة، وتحسين خدمات العملاء، ونحن نؤمن بأن شراكتنا مع ويفز هي حجر زاوية في توفير الخدمات المعلوماتية الاستشارية والتشغيلية، والتي من شأنها أن تساهم في تطوير أعمال المنطقة الاقتصادية ببورسعيد".

من جانبه، علق المهندس عمرو عصمت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ويفز للتحول الرقمي: "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويهدف هذا التعاون إلى تعظيم العائد على الاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن طريق ترشيد النفقات التشغيلية وتبسيط إدارة مركز البيانات والمعلومات ببورسعيد لجعله أكثر كفاءة، ولن تضمن خبرة ويفز كفاءة العمليات فحسب، بل ستضمن أيضا الالتزام بالجداول الزمنية والبقاء ضمن التكاليف المدرجة في الميزانية، ما يؤدي في النهاية إلى كفائه استخدام الموارد المتاحة".

وقال محمد الحسيني، رئيس القطاع الفني لشركة ويفز للتحول الرقمي: "هدفنا هو تمكين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تقديم مشاريع جديدة بسلاسة وتعزيز سهولة استخدام الأنظمة والبنية التحتية الحالية، وهذا من شأنه تمكين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من التكيف مع احتياجات العمل المتطورة، وضمان المرونة وتوفير بيئة سلسة وصديقه لعملائها".

ويعتبر هذا التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقعها المتميز وأهدافها الإستراتيجية وشركة ويفز بخبرتها في مجال التحول الرقمي مثالًا لثمار التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير كفاءة العمل، ما سيساهم في توفير الوقت والطاقة، وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد وتبسيط سير العمل، ما يمكن موظفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خدمه عملائهم بصورة أفضل وأكثر سلاسة.

