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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: أرباح قناة السويس تصل 10 مليار دولار هذا العام

قناة السويس
قناة السويس

قال عادل عبد الفتاح، خبير اقتصادي، إن مصر شهدت خلال السنوات الماضية مشاريع عملاقة وبنية تحتية وطرق، وعلى رأسها قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا، والتي أثرت في الحياة اليومية للمواطن المصري، وإذا تم العودة لقناة السويس كانت إيراداتها في العام الواحد 5 مليار دولار قبل إنشاء القناة الجديدة. 

خبير اقتصادي يتحدث عن قناة السويس الجديدة 

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال تصريحات عبر قناة "تن"، أن رئيس قناة السويس حقق في شهر واحد فقط 855 مليون دولار، والمتوسط لهذا العام يتخطى الـ 10 مليار دولار، أي أن مصر ضاعفت إيراداتها من قناة السويس بعد إنشاء القناة الجديدة الذي كان يشكك البعض فيها في الفترة الأخيرة. 

وتابع أن قناة السويس الجديدة تم الاكتتاب فيها بقيمة 64 مليار جنيه من الشعب المصري، وتم ضخ استثمارات مميزة، وهو ما يوضح النجاحات التي حققتها قناة السويس الجديدة التي تعد استثمار جيد جدا، وحقق 250% من الاستثمارات التي تم ضخها في القناة. 

وواصل أن أحد المسؤولين اليابانيين زار القاهرة منذ 10 سنوات وكان له تعليق شهير أن القاهرة ستتحول لجراج كبير بمرور السنوات، ولكن في ضوء المدن الجديدة، والعمل الذي عملت عليه الدولة في الفترة الأخيرة جعل الأمر يختلف. 

قناة السويس الجديدة خبير اقتصادى قناة تن القاهرة عادل عبد الفتاح

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