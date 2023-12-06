محافظ دمياط ورئيس القابضة للمياه يتفقدان مركز خدمة عملاء كفر سعد

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، يرفقهما الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء مهندس احمد ماهر شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، مركز خدمة عملاء كفر سعد المطور، والذى يخدم نحو 38 ألف مشترك، ويقدم أكثر من 49 خدمة لأهالى مركز كفر سعد، ضمن تطوير الخدمات التى تقدمها الشركة لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتوفر الشركة سيارتين خدمة عملاء متنقلة لتقديم الخدمات للمناطق البعيده، كما يوفر خدمة السداد من شركات الدفع الالكتروني لشحن العدادات مسبقة الدفع أو سداد الفواتير.

كما شهدت محافظ دمياط والوفد المرافق لها، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، وعرض أنواع السيارات والمعدات وإمكانياتها وحالتها والأطقم الفنية، للوقوف على مستوى جاهزيتها للتعامل الفورى والسريع مع الأزمات والطوارئ تزامنا مع استعدادات موسم الشتاء.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن هذا الاصطفاف يأتى كخطوة استباقية ضمن خطة الطوارئ للتعامل السريع مع الأزمات والكوارث، مشيرا إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تعمل كنسيجٍ واحد، جنباً إلى جنب، مع جميع أجهزة الدولة المصرية المعنية بمواجهة الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية، في ظل تغيرات مناخية وتقلبات جوية متسارعة وسيول وموجات مطيرة.

وشدد على المتابعة الدائمة والمستمرة لاجراءات وخطط التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وحالة المعدات والأجهزة، وتأمين المحطات والمنشآت، ومراجعة خطط التعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة، وعمل الصيانات اللازمة بمحطات المياه والطلمبات والروافع من أجل توفير الخدمات للمواطنين بشكل مستدام.