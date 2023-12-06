المئات يشيعون جثمان نجل الشيخ الطبلاوي إلى مثواه الأخير.. صور

شيع المئات القبطان بحرى محمود الطبلاوى (١٩٦٦م)، نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوى قارئ الإذاعة والتليفزيون ونقيب قراء القرآن السابق عن عمر يناهز 57 عاما، وذلك بعد أدأداء صلاة الجنازة على الفقيد ظهر اليوم الأربعاء بمسجد الدكتور مصطفى محمود بالمهندسين وسيقام العزاء اليوم بقاعة الصفا بمسجد المشير محمد حسين طنطاوى.

وكان محمد الساعاتى، مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، نبأ وفاة نجل الشيخ الطبلاوي

وقال إبراهيم الطبلاوى (نجل الشيخ)، إن الوفاة جاءت طبعية بالمنزل وكان قد مرض قبلها لمدة أسبوعين.