أوغندا تطلب الاستفادة من قدرات الهيئة العربية للتصنيع في مشروعاتها الصناعية والتنموية

خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيدكس 2023

تحرص الهيئة العربية للتصنيع من خلال مباحثاتها في اطار فعاليات معرض إيدكس 2023 علي تعزيز أوجه التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وفي هذا السياق، بحث اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مع وزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية أوغندا الشقيقة وقائد القوات الجوية الأوغندية، ووفد مرافق رفيع المستوى تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية بجمهورية أوغندا.



توطين التكنولوجيا

وخلال تفقد وزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية أوغندا معرض منتجات الهيئة أبدت اعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.