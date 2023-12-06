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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في مجال عمرة وإصلاح وصيانة وتصنيع قطع غيار محركات الطائرات

الهيئة العربية للتصنيع توقع عقد تعاون مع مجموعة سافران للمحركات الفرنسية

جناح الهيئة العربية
جناح الهيئة العربية للتصنيع

وقع مصنع المحركات التابع للهيئة  العربية للتصنيع، اليوم اتفاقية  تعاون مشترك، مع مجموعة شركات سافران SAFRAN للمحركات الفرنسية، حيث وقع العقد عن الهيئة اللواء مهندس جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات .


وبموجب هذه الاتفاقية، يعد مصنع المحركات التابع للهيئة للعربية للتصنيع هو الجهة الوحيدة المعتمدة والمرخصة عالميا بواسطة الشركة المنتجة للمحرك، لإجراء عمرة وصيانة واصلاح وتصنيع قطع الغيار للمحرك طراز LARZAC المركب علي الطائرة الفاجيت.

جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الثالث للمشاركة الناجحة للهيئة العربية للتصنيع  في معرض إيدكس 2023.

وأعرب اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية , وتميزها في انتاج وتصنيع محركات الطائرات.

وأوضح أن مجالات التعاون تتعلق بمجالات عمره وإصلاح وصيانة وتصنيع قطع غيار محركات الطائرات من خلال الإستفادة بالإمكانيات التصنيعية المتطورة بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع .

وأشار إلى ان الهيئة تتطلع إلى أن تكون مصانعها محورا  لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية، لتلبية كافة الإحتياجات المحلية وللدول الشقيقة والصديقة .

الهيئة العربية للتصنيع

من جانبه أعرب Christophe BRUNEAU نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن شركة سافران لديها اشتراطات صارمة للجودة وهذا ما يتحقق في مصنع المحركات التابع للعربية للتصنيع .

يشار إلى أن مكانة ودور الهيئة العربية للتصنيع الرائد في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في الصناعات الدفاعية، يعد حافزا قويا لإقبال كبري الشركات العالمية للتعاون وعقد الشراكات معها .

وكان ممثلين عن مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية قاموا بجولة داخل مصنع المحركات وتفقد القدرات التصنيعية المتطورة بالمصنع.

الهيئة العربية للتصنيع الصناعات الدفاعية محركات الفرنسية الطائرات أيديكس 2023

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